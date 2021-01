Een busje is in de nacht van zaterdag op zondag op meerdere geparkeerde auto's gebotst in de Hoflaan in Alphen aan den Rijn. De bestuurder sloeg na het ongeval op de vlucht. Agenten vonden lachgas in het voertuig.

Door de harde klap belandde het busje op zijn kant. De automobilist is zelfstandig uit de auto geklommen en vervolgens op de vlucht geslagen.

Of de gevonden lachgas een rol speelt bij de oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.

Het ongeluk zorgde voor een flinke ravage. Vijf auto's raakten zodanig beschadigd dat deze door een berger meegenomen moesten worden.