De kans bestaat dat het buitenbad van zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn open gaat voor buitenzwemmers. De gemeente en de Alphense Stichting Zwemmen kijken naar de mogelijkheden.

Het verzoek om het buitenbad te openen is terecht gekomen bij eigenaar De Thermen. De aanleiding hiervoor is een populaire buitenbad in Amsterdam die al is geopend.

Sportwethouder Gert-Jan Schotanus geeft aan dat het zwembad momenteel de mogelijkheden aan het overwegen is.

In het Amsterdamse De Mirandabad wordt nog steeds gezwommen. Het zwembad trekt bezoekers uit heel het land. Zo is het onder meer een toevluchtsoord voor met name triatleten, nu binnenzwembaden vanwege de coronamaatregelen zijn gesloten en de meeste buitenbaden pas in het voorjaar de deuren openen.