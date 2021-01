Zeven woningen op de Swaenswijkplaats, dat is nu het plan voor de groenstrook naast de Swaenswijkbrug in het Alphense stadshart.

Een eerder bouwplan voor deze plek riep zoveel weerstand op dat de initiatiefnemer het introk, erkent wethouder Gerard van As (ruimte). "Ook dit plan is qua bezwaren nog geen gelopen race."

Toch werkt het Alphense college er graag aan mee. Van As: "We hebben deze grond niet gekocht om onbebouwd te laten. En met Park Rijnstroom en het Hazeveld is er genoeg groen in de buurt."

De Swaenswijkplaats was herhaaldelijk de plek voor Hendricks' Fest (muziek en speciaalbier).