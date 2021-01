Een auto geparkeerd aan de Dokter Hamburgerlaan in Boskoop is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. Niemand raakte hierbij gewond.

De brandweer had na aankomst rond 3.15 uur het vuur snel onder controle, maar van het voertuig was weinig over en kan als verloren beschouwd worden.

Volgens de politie wordt brandstichting niet uitgesloten.