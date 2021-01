De Limeshal op de Kees Mustersstraat wordt binnenkort de locatie voor het toedienen van de coronavaccins in Alphen aan den Rijn, meldt woordvoerder Carin Boon van GGD Hollands Midden woensdag.

In Gouda zullen de vaccins worden toegediend in de Dick van Dijk Hal. In de Krimpenerwaard en Zuidplas komen op iets langere termijn kleine priklocaties. Het is nog niet duidelijk waar precies.

Leiden is momenteel nog het enige vaccinatiepunt in de GGD-regio Hollands Midden. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen kunnen hier vanaf vrijdag terecht voor een coronavaccin.

Later mogen ook andere groepen zich laten vaccineren. Volgens Boon worden op de locaties in Alphen en Gouda waarschijnlijk mobiele ouderen van tussen de 60 en 75 jaar gevaccineerd.

"De locaties in Alphen en Gouda zijn 1 februari gereed. Wanneer we daadwerkelijk van start gaan, is nog niet bekend en is afhankelijk van de levering van het vaccin. Om hoeveel ouderen het gaat, is ook nog niet duidelijk", aldus GGD Hollands Midden.