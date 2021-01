Eigenaren van Poolse supermarkten in Alphen aan den Rijn en omliggende dorpen zijn alert op verdachte situaties, maar extra maatregelen vinden zij na een recente reeks incidenten bij andere Poolse supers niet nodig. Dit zegt politiespecialist Frank Heijmink, die veel contact heeft met lokale ondernemers.

Hij en een collega maakten na explosies bij Poolse winkels in onder meer Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg een rondje langs eigenaren van Poolse supers in deze regio.

"Ze zijn in Alphen aan den Rijn en Boskoop wel verbaasd over die incidenten, maar niet bang dat hen binnenkort hetzelfde overkomt. Toch kan het geen kwaad om steeds te checken of je camera's en andere beveiligingsmaatregelen werken", reageert Heijmink.

De meeste aanslagen waren gericht tegen één ondernemersfamilie, die onder meer enkele winkels in Aalsmeer hebben. Daar was vorig jaar al een explosie. Afgelopen weekend werd bij een andere winkel van de uit Koerdistan afkomstige broers in Aalsmeer alarm geslagen, omdat er een (in zwart plastic verpakt) verdacht pakketje op de stoep zou staan.

Nadat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was gealarmeerd, bleek het om een levering van broodjes te gaan. De broers hebben geen idee wie het op hen gemunt heeft.