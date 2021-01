Een 41-jarige man uit Alphen aan den Rijn is zondag door agenten overgedragen aan psychische hulpverleners. De man ging door het lint over het dragen van een mondkapje.

De man maakte ruzie in een supermarkt aan de Julianastraat in Alphen aan den Rijn, nadat hij was aangesproken door winkelpersoneel voor het niet dragen van een mondkapje.

Agenten die arriveerden zagen de man in een auto stappen en wegrijden. Op het Hazeveld kreeg de man een stopteken, waarna hij ook agressief werd tegen de agenten.

Omdat de man niet onder invloed was van drank of andere middelen, werd psychische hulp ingeschakeld.