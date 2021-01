Drie mannen uit Alphen zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk voor de diefstal van minstens 51 auto's. Het trio zou een criminele organisatie hebben gevormd die onderdelen van gestolen wagens gebruikte om voertuigen 'als nieuw' te kunnen verkopen. Zo zouden zij zeker drie personen voor duizenden euro's hebben gedupeerd.

Volgens het OM was die oplichting al geruime tijd aan de gang. De zaak kwam aan het licht toen de politie na een melding een leegstaande timmerfabriek in Bodegraven bezocht waar een gestolen wagen zou staan. Bij de aankomst van de agenten, reed er net een bestelwagen weg, waarvan het kenteken werd genoteerd.

Bij het doorzoeken van het pand vonden agenten auto-onderdelen en twee gestolen wagens. Kort erna werd de bestelwagen gezien in Alphen aan den Rijn en werd een toen 34-jarige Alphenaar opgepakt. Hij is nu 35. De andere verdachten, ook uit Alphen, zijn 32 en 25 jaar.

Ratjetoe

De Haagse rechtbank wil de zaak tegen het drietal medio maart inhoudelijk behandelen. De advocaat van de 35-jarige Alphenaar, vindt dat het OM dan wel met een duidelijker verhaal moet komen. "Volgens het OM zijn die 51 gestolen wagens slechts het topje van de ijsberg, maar op dit moment is de hele zaak vooral een ratjetoe."

De 35-jarige verdachte heeft korte tijd in de cel gezeten, maar kwam daarna vrij. Bij een niet-inhoudelijke zitting vrijdagochtend eiste het OM dat de verdachte weer de cel in zou gaan, maar daar ging de rechter niet in mee. De twee andere verdachten zaten wel achter de tralies en blijven daar ook.

De 35-jarige Alphenaar beweert dat hij een wagen die bij hem werd aangetroffen en vol zat met gestolen onderdelen via Marktplaats heeft gekocht. Het OM vindt het vreemd dat de 35-jarige op de foto ging met pakken geld. "Dat beeld is gefotoshopt", aldus zijn advocaat.