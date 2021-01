Een Tesla is van het talud gereden aan de Oranje Nassausingel, nabij de Paltrokmolen, in Alphen aan den Rijn. Dat gebeurde waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag. De auto werd zondagochtend pas rond 9.30 uur aangetroffen door voorbijgangers.

De voorbijgangers schakelden de hulpdiensten in, waarna de politie al snel ter plaatse kwam. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Ook is er geen enkel spoor van de inzittenden van het voertuig.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. De auto is inmiddels door bergingsdiensten weggesleept.