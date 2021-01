Tientallen kerstbomen zijn in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen aan de Hugo de Grootstraat in Alphen aan den Rijn. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

De brand brak uit naast een container waar gasflessen in zouden zitten, maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de container.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er op deze plek brand uitbreekt. Ook tijdens de jaarwisseling zou het hier onrustig zijn geweest. Aan de Hugo de Grootstraat zouden hulpverleners zijn bekogeld met vuurwerk, ondanks het landelijk vuurwerkverbod.