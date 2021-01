Ter nagedachtenis aan het 21-jarige slachtoffer dat dinsdag om het leven kwam bij een auto-ongeluk hebben vrienden en kennissen bloemen neergelegd op de N209 bij Hazerswoude-Dorp.

Bij het fatale ongeluk botsten twee auto's frontaal op elkaar. Een van de auto's kwam in een sloot langs de weg terecht.

De bestuurder van deze auto, een 62-jarige man uit Apeldoorn, werd door de brandweer bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht.

"Ik kende hem niet goed, maar een bloemetje neerleggen is het minste wat ik kan doen", zegt een van de voorbijgangers. Volgens hem was de 21-jarige een geliefde jongen in Alphen aan den Rijn.