De gemeente Alphen aan den Rijn heeft nog geen extra huurders of kopers voor de (winkel)units in appartementengebouw Toor nabij het Alphense treinstation kunnen vinden.

"We zijn nog bezig met één gegadigde", zegt wethouder Gerard van As (Economie). "Die wil twee units, maar dan graag aan elkaar gekoppeld en met entree vanaf de Prins Bernhardlaan. Samen met Woonforte (eigenaar van de woningen boven de units, red.) bekijken we wat er mogelijk is. Komen we er niet uit, dan zijn we terug bij af."

Om de ontwikkeling van het stationsgebied een zetje te geven, kwam Alphen aan den Rijn jaren geleden met extra geld over de brug, met als gevolg dat de gemeente eigenaar werd van de winkelunits en dus op zoek moest naar huurders of kopers. Dat lukte geruime tijd niet - en dus liep de gemeente inkomsten mis - totdat SushiPoint enkele maanden geleden instapte. Het bedrijf is nog niet begonnen in Alphen aan den Rijn.

"Ik vond het stoer dat ze ja zeiden en uiteraard hopen we op meer", reageert Van As. "Maar je merkt wel dat mogelijke belangstellenden momenteel de kat uit de boom kijken. En als ik hoor dat het vaccineren wel tot juli of augustus gaat duren, word ik daar ook wat somber van."