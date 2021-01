Bewoners van een flatgebouw aan de Hoflaan in Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van maandag op dinsdag vanwege een brand in een droger tijdelijk geëvacueerd.

De droger stond in een gemeenschappelijke wasruimte op de begane grond van gebouw 'de Jozef' en vatte rond 3.00 uur vlam.

De brandweer had de brand snel onder controle. De bewoners konden daarna al snel weer naar binnen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer heeft het gebouw flink geventileerd. Het is niet bekend hoe groot de schade aan de gemeenschappelijke ruimte is.