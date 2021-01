De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) haalt maandag weer illegaal vuurwerk uit de flat aan het Alphense Aïdaplein. Op Oudejaarsdag ontplofte daar een vuurwerkbom en raakte een 38-jarige Alphenaar zwaargewond.

De politie, de EOD en de brandweer deden donderdag al onderzoek in een deel van de woning waar de vuurwerkbom lag en ook in een berging. Omdat het onderzoek toen niet volledig kon worden afgerond, zijn rechercheurs maandagochtend weer de flatwoning ingegaan en daarbij troffen zij nog meer illegaal vuurwerk.

"Het gaat om een stuk zwaar vuurwerk dat de EOD gaat bergen en later vandaag elders gecontroleerd laat ontploffen", aldus een woordvoerder van de brandweer. Over de grootte of het gewicht van het explosief werden geen mededelingen gedaan.

Naar verwachting is de EOD zeker tot halverwege de middag bezig in de flat. Een deel is daarom met lint afgezet. Maar bewoners kunnen de flat in- en uitlopen en in tegenstelling tot donderdag zijn geen woningen ontruimd. Ook de winkels in de naastgelegen Ridderhof zijn gewoon open.

Of er behalve het nu gevonden illegale vuurwerk nog meer explosief materiaal in de flat aanwezig is, kon de woordvoerder niet zeggen.