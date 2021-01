Winkeliers en kappers lijken zich in Alphen aan den Rijn keurig aan de gedwongen sluiting te houden. Dat concludeert de gemeente Alphen na surveillancerondes.

In Utrecht constateerde de gemeente dat kappers soms stiekem vanuit huis knippen of dat winkeliers hun waren heimelijk vanuit de etalage verkopen. Ze regelden hun afspraken bijvoorbeeld via sociale media.

"Wij hebben geen signalen ontvangen dat dit in Alphen ook speelt. Uit surveillancerondes is dit ook niet gebleken", laat een woordvoerder van de gemeente Alphen aan den Rijn weten.

Er zijn dus ook geen waarschuwingen of boetes uitgedeeld aan ondernemers die toch aan het werk gingen. "Hou je aan de geldende regels, zodat ondernemers hopelijk snel weer hun zaken kunnen openen voor klanten", aldus de gemeente.