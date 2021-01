Bij een juwelier aan de Koninginneweg in Boskoop is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Het is nog onbekend of de inbrekers buit hebben gemaakt.

De politie werd gealarmeerd door omwonenden die veel lawaai hoorden.

Juwelier Robert den Haag, met vestigingen in Waddinxveen en Rotterdam, had de winkel in Boskoop pas een maand geleden geopend. De politie doet nog onderzoek.