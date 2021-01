Burgemeester Marina van der Velde van de gemeente Kaag en Braassem neemt voortijdig afscheid. Ze gaat aan het eind van dit jaar met pensioen, zo kondigt ze aan in haar nieuwjaarstoespraak.

De 67-jarige VVD'er die sinds 2010 burgemeester van Kaag en Braassem is, gaat in totaal elf jaar volmaken. Haar ambtstermijn zou in 2022 aflopen.

In 2010 nam ze het stokje over van waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn. De gemeente Kaag en Braassem was toen net ontstaan uit een fusie van Alkemade en Jacobswoude.

Eerder werkte Van der Velde twee periodes voor de gemeente Amsterdam en was ze raadslid en wethouder in de gemeente Bunnik.

Van der Velde blijft in Kaag en Braassem wonen, kondigt ze aan. "Het voelt voor mij en mijn man als thuis. We hebben er vrienden gemaakt, iedere kern is anders."