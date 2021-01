Op de Jan Nieuwenhuijzenstraat in het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn zijn Oudejaarsavond hulpdiensten en persfotografen bekogeld met vuurwerk.

Dat gebeurde nadat de brandweer in actie kwam om een brandje te blussen op straat. Er was een hoop afval in brand gestoken. De brandweer werd vervolgens bekogeld met vuurwerk. Ook de toegesnelde politie en aanwezige fotografen kregen vuurwerk naar hun hoofd geslingerd.

Een persfotograaf van 112HM vertelt dat hij "moest wegduiken" toen er vuurwerk zijn kant op werd gegooid.

"Gelukkig stond de deur van mijn auto nog open, waarachter ik mij kon verschuilen. Ik vermoed dat het cobra’s waren die werden gegooid. Ik voelde ook een stuk vuurwerk tegen mijn rug aan komen. Zelfs de politie moest in eerste instantie wegrennen. Daarna werd de groep weggestuurd en het gebied met linten afgezet."