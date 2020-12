Het optuigen van een vuurwerkinzamelpunt bleek op korte termijn een te ingewikkeld proces in Alphen aan den Rijn. Vanwege de strenge veiligheidseisen is besloten er vanaf te zien, laat de gemeente weten.

Onder meer in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Uithoorn kunnen mensen deze dagen vuurwerk inleveren. Het bezit van sommige soorten is door het landelijke vuurwerkverbod illegaal en strafbaar geworden , ook al is dit vuurwerk eerder legaal gekocht.

Als geste kunnen inwoners van deze gemeenten zonder consequenties op bepaalde inzamelpunten tot 25 kilo vuurwerk inleveren, dat vervolgens wordt vernietigd.

In Alphen aan den Rijn kan dat niet, al is de mogelijkheid wel onderzocht. "Het bleek te ingewikkeld om te organiseren. Er is met de veiligheidsregio over gesproken, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat dit op korte termijn niet haalbaar is. Er moet een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld voor het transport en de inzameling en alles moet gebeuren onder toezicht van de omgevingsdienst. Er komt veel bij kijken", laat een woordvoerder weten.