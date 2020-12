Een persoon op een elektrische step is maandagavond op een rotonde in Alphen aan den Rijn in botsing gekomen met een auto. De persoon op de step is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur op de rotonde bij de Laan der Continenten en de Doctor J.M. den Uylsingel. Vermoedelijk stak de persoon op de elektrische step over via het fietspad op de rotonde. De bestuurder van de auto zag hem over het hoofd.

De step belandde onder het voertuig. De voorruit van de auto liep een grote barst op.

De persoon op de step is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.