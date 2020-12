Een agent is vrijdag bespuugd en geschopt in een portiek aan de Brabantstraat in Alphen aan den Rijn. Dat meldt de politie maandag in het weekendverslag op Facebook.

De agent kwam af op een melding van een verdachte situatie. Twee personen zouden zich vreemd gedragen.

"Toen de wijkagent de twee aansprak werd hij door een van hen direct uitgescholden. Kort daarop werd de wijkagent geschopt, bespuugd en beledigd. De verdachte vluchtte een woning in. Hier is hij later aangehouden", schrijft de politie op Facebook.

De vriendin van de verdachte filmde de actie. "Filmen mag, maar niet op een wijze dat dit onze werkzaamheden hindert. Dat was nu wel het geval en zodoende werd ook zij aangehouden voor belemmering", aldus de politie.