De politie heeft een lading drugs gevonden in een woning in Alphen aan den Rijn. Een van de bewoners is opgepakt, meldt de politie zaterdag op sociale media.

Na een melding over een flinke ruzie is de politie naar de woning toe gegaan. Eenmaal daar was de ruzie over, maar bleek er veel drugs in de woning te liggen.

Om wat voor drugs en in welke hoeveelheid is niet bekendgemaakt. De drugs zijn in beslag genomen. De politie vervolgt het onderzoek.