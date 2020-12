Twee bewoners van een huis aan de Klaproostraat in Alphen aan den Rijn zijn vrijdagavond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, nadat er een hoge waarde koolmonoxide werd gemeten.

De bewoners kregen hoofdpijn en de rookmelder ging af. De ouders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Met de kinderen bleek er na een controle niets aan de hand.

Het huis is geventileerd en het apparaat dat de monoxide heeft vrijgelaten, is uitgeschakeld. Hoe het apparaat stuk is gegaan, is niet duidelijk. Hoe het met de bewoners gaat, is eveneens onbekend.