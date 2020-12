De politie in Alphen aan den Rijn waarschuwt voor een nieuwe manier van inbreken: flipperen. Afgelopen week is er op deze manier meerdere keren ingebroken in Kerk en Zanen.

Politiechef John Nieumeijer legt uit wat flipperen inhoudt: "Veel deuren hebben hendels aan de binnenkant. Die schuif je naar beneden zodat de deur op slot zit. Mensen vergeten daarom het nachtslot dicht te draaien. Dieven kunnen aan de buitenkant voelen of de boven- of onderkant op slot zit. Met flipperen duwen ze die hendels zo omhoog met een stuk hard plastic."

Daarom is het belangrijk om naast die hendels, ook wel raamboompjes genoemd, altijd het sleutelslot dicht te draaien. Dan is flipperen niet mogelijk. "Het gaat heel snel, ze 'floepen' zo je deur open. Het is weer een nieuwe methode om in te breken. Leg daarom nooit dure spullen, zoals je laptop, in het zicht. Met tien seconden zijn ze binnen."

En het flipperen, dat maakt helemaal geen herrie. "Het is ook een beetje gemakzucht van mensen. Ik ben toch thuis, denken ze. Maar als je op zolder bent zijn ze zo binnen. Het is een redelijk simpele manier om in te breken. Het gebeurt op klaarlichte dag. Het is schandalig. Iedereen die iemand aan deuren ziet voelen, moet meteen 112 bellen."