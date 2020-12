De bibliotheek van Alphen aan den Rijn wordt binnenkort voorzien van een kleine scootmobiel, zodat mindervaliden toch de lift naar de eerste etage kunnen nemen. Dat schrijft het gemeentebestuur in antwoorden op vragen van de VVD over de lift in de nieuwe bibliotheek.

Wmo-uitvoerder Participe levert het hulpmiddel. Over de lift was de laatste maanden veel te doen. Kort na de opening van de bibliotheek in het centrum van Alphen, eind september, werd duidelijk dat de lift niet geschikt is voor scootmobielen en elektrische rolstoelen.

Dat leidde tot woede van Alphense mindervaliden, vertegenwoordigd door Marjanne Orbons. "Ons is beloofd dat we mochten meekijken bij de bouwtekeningen. Niets van terechtgekomen. Dom, zonde van het geld en onnadenkend. Een grove fout."

Rick Brink, de officieuze minister van Gehandicaptenzaken, noemde de situatie een voorbeeld van hoe het niet moet. Naast VVD stelden ook PvdA en SP vragen.

Leenrolstoel en thuisbezorging als alternatieven

De gemeente, de bibliotheek en de architect zeiden dat de lift wél toegankelijk is voor rolstoelen, waarmee het gebouw voldoet aan de regels voor geboden toegang en andere bouwrichtlijnen. En er zijn alternatieven, zoals een leenrolstoel en thuisbezorging van boeken.

De lift vervangen is dan ook geen optie, benadrukt de gemeente. "We gaan in gesprek met de Adviesraad Samenleving, de betrokken medewerkers van de bibliotheek en de wethouders, zodra de coronamaatregelen dit toelaten."