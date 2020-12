Met het ophalen van kerstbomen is geen zakcentje meer te verdienen voor de Alphense jeugd. De gemeente kiest dit jaar vanwege het coronavirus voor een andere manier van het inzamelen van bomen.

De gemeente Alphen aan den Rijn verzoekt mensen om de bomen bij reguliere verzamelpunten voor het afval achter te laten en haalt ze vervolgens dagelijks zelf op. "Vanwege de coronamaatregelen en de drukte die dan te verwachten zou zijn, is ervoor gekozen om het dit jaar anders aan te pakken."

De gemeente verzoekt Alphenaren bomen bij de reguliere verzamelpunten voor afval te plaatsen. Van 2 tot en met 8 januari worden ze dagelijks opgehaald.

Ook in Nieuwkoop kunnen mensen dit jaar geen kerstbomen inleveren. In de gemeenten Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk kan dat nog wel. Wel gelden er aangepaste coronaregels in deze gemeenten; in Kaag en Braassem moet je bijvoorbeeld minimaal 25 bomen ophalen en dat vervolgens voor 4 januari aangeven in een e-mail.