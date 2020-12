De gemeente Kaag en Braassem organiseert in samenwerking met Thomas Runhart, eigenaar van de Alphense Esports Game Arena, een online e-sportstoernooi. Gamers uit heel Nederland kunnen hieraan meedoen.

Het toernooi begint op 26 december en duurt een week. Daarin worden onder andere de games League of Legends, Valorant, Tekken 7, Mario Kart en Hearthstone gespeeld.

"Via de gemeente Alphen aan den Rijn zijn we in contact gekomen met Kaag en Braassem. Zij zullen ons helpen met de communicatie", vertelt Runhart. Het toernooi vindt plaats op het platform esportsnederland.nl. "We verwachten in totaal meer dan honderdduizend kijkers tijdens onze live-uitzendingen."