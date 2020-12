Een gezellige omgeving waar iedereen kan binnenlopen voor een praatje. Dat is de bedoeling van het nieuwe dorpshuis De Meester in Hazerswoude-Rijndijk, dat officieel is geopend door kinderwethouder Jop Gordijn en wethouder Kees van Velzen.

De huiskamer zal worden gebruikt door verschillende verenigingen en organisaties. Zo 'wonen' bibliotheek Rijn en Venen en Tom in de Buurt er bijvoorbeeld.

De ontmoetingsplek heet De Meester, omdat het dorpshuis in de oude Rhynenburchschool is.

Daarnaast is de naam een knipoog naar De Juffrouw, het dorpshuis van Hazerswoude-Dorp dat óók in een oude school zit.