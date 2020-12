Een 'tweede Driehoorne' op de plek van de Rijnstreekhal, om de woningnood voor Alphense ouderen te verlichten is geen optie volgens het gemeentebestuur.

Het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) heeft in een brief gepleit voor een tweede Driehoorne op de plek van de hal. Driehoorne is een serviceflat met ruim 350 appartementen voor 55-plussers.

OSO wil graag nog zo'n flat en noemt de plek van de Rijnstreekhal uitstekend vanwege de parkeergelegenheid en de Baronie om de hoek.

"De hal is geen optie, omdat deze voorlopig nog in gebruik is als sporthal", reageert de gemeente. De hal loopt op z'n laatste benen, maar toch kijkt Alphen aan den Rijn liever naar andere plekken voor seniorenhuisvesting. Zo zijn er plannen voor complexen in het Bospark en in de Klompenmaker.