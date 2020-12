Hazerswoude-Dorp begint een proef met een verbod op zwaar verkeer in de Dorpsstraat. Ook komt er in het voorjaar een experiment met de doorgang tussen de Jan van Eijcklaan en de Zilverschoon.

Op aangeven van dorpsbewoners heeft de gemeente Alphen aan den Rijn tellingen in de Dorpsstraat oost en west gedaan. "Van de aantallen zijn we best wel geschrokken. Er kwamen soms tot over de honderd vrachtwagens en landbouwvoertuigen op een dag langs. Echt heftig voor de bewoners", zegt wethouder Kees van Velzen (Verkeer).

De Dorpsstraat blijkt veel gebruikt als sluiproute ofwel tussen de N11-afslag Zoeterwoude naar Boskoop, ofwel van Benthuizen naar de N11 naar Alphen aan den Rijn.

Tegelijkertijd moeten vrachtwagens wel voor de bevoorrading het centrum in kunnen. Ook zitten in het dorp verscheidene agrarische bedrijven met landerijen. Daarom komt vanaf januari een gespreksronde met betrokkenen.

Verder zet Alphen aan den Rjin vanaf 1 februari op proef de doorgang tussen de Jan van Eijcklaan en de Zilverschoon open door het paaltje weg te halen. Dit was tijdelijk verwijderd vanwege de reconstructie van de Dorpsstraat. Een grote groep bewoners was daar wel over te spreken, omdat het de Dorpsstraat flink ontlastte.