Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn heeft opnieuw subsidie van het Mondriaan Fonds gekregen. Het geld is bedoeld voor de restauratie van de Romeinse schepen.

Archeon kreeg vorig jaar een cheque van 345.000 euro uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Dat geld was bedoeld voor de restauratievoorbereidingen en het beheerplan van het te bouwen scheepvaartmuseum.

Een vergelijkbaar bedrag (333.000 euro) is nu verstrekt om het Zwammerdamschip 6 en de Romeinse kano (Zwammerdam 3) te restaureren.

Voor de Zwammerdam 6 is een tijdelijke restauratieloods achter het Romeinse badhuis gebouwd. Hier worden in de komende tijd de vele tientallen grote planken schoongemaakt en in elkaar gezet. Dat gebeurt met een hijsinstallatie, omdat de onderdelen vaak honderden kilo's zwaar zijn. Het publiek kan via een webcam meekijken.

Om de houten delen van de conserveringslaag te ontdoen, wordt eerst een nieuw ontwikkeld apparaat, de UV-warmtestraler, gebruikt. Daarmee kan het laagje polyethyleen glycol (PEG) worden weggesmolten. Daarna zetten de restaurateurs een speciale stoomreiniger in. Het bedrijf Knol Cleaning Solutions uit Dordrecht testte dit apparaat als effectiefste toestel om het 1.800 jaar oude hout te reinigen.