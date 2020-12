De gemeente Alphen aan den Rijn gaat onderzoeken of er vanaf het najaar 2022 een tijdelijke overdekte 400-meterschaatsbaan in Alphen kan komen.

Daarmee wil Alphen Rotterdam achterna, waar vier maanden per jaar een drukbezochte ijsbaan ligt. Het plan is geopperd door André de Jeu, fractievoorzitter van Nieuw Elan.

In de lange discussie over het al dan niet meebetalen aan de nieuwe ijshal in Leiden, die eind 2018 is gevoerd, stelde hij voor om Alphen te voorzien van een tijdelijke baan. Alphen besloot niet mee te dokken, tot teleurstelling van schaatsclubs.

Nu gaat de gemeente op zoek naar geschikte locaties, geïnteresseerde ondernemers en financiële gevolgen. Eind 2018 werd al even gesproken over een semi-permanente kunstijsbaan op de locatie van de dagcamping in het Zegerslootgebied. "Het kost drie miljoen. Als een ondernemer opstaat die dit wil exploiteren, willen we best in gesprek", zei sportwethouder Gert-Jan Schotanus destijds.

In april of mei van het nieuwe jaar moet duidelijk zijn of het plan kansrijk is. De baan moet vier maanden per jaar open. In het najaar van 2022 moet dat voor het eerst gebeuren.