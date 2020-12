Het ziet ernaar uit dat op veel plekken in het Groene Hart aan het begin van het nieuwe jaar de kerkklokken luiden. Dat moet inwoners een hart onder de riem steken tijdens de aanhoudende coronacrisis, menen de initiatiefnemers. Vuurwerk afsteken mag dit jaar niet.

In de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Woerden hebben burgemeesters Christiaan van der Kamp en Victor Molenboer deze week de raadsleden toegezegd dat zij zich er hard voor maken dat bij zoveel mogelijk kerken de klokken gaan luiden.

CDA-raadslid Jan Vergeer durft nog niet te zeggen hoeveel kerken zullen meedoen in Bodegraven-Reeuwijk. "Het luiden is bedoeld als steuntje in de rug voor alle inwoners, niet alleen voor gelovigen. We moeten het ook niet te groot maken. Het is een klein gebaar, maar welkom in deze lastige tijd, denk ik."

Zo denkt voorzitter Marijke Romijn-Meijer van de Raad van Kerken in Alphen er ook over. "Er gebeurt nu zoveel in de wereld dat het goed is om daar even bij stil te staan en wij denken dat klokkenluiden bijdraagt aan de saamhorigheid. Toen een bestuurslid van ons dit bedacht, vond de rest het meteen een te gek idee. En ook burgemeester Liesbeth Spies (CDA, red.) was enthousiast." Zij geeft de kerken ontheffing om te luiden.

In Alphen hebben de Adventskerk en Oudshoornse Kerk al aangegeven dat zij meedoen.