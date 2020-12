Supermarktondernemer Edwin ten Brink uit Alphen aan den Rijn baalt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het cameratoezicht met gezichtsherkenning heeft afgekeurd. De AP gaf dinsdag een formele waarschuwing.

De eigenaar van de Jumbo Herenhof heeft een systeem met gezichtsherkenning om notoire en agressieve winkeldieven te kunnen weren. Volgens Ten Brink worden persoonsgegevens niet opgeslagen, en worden de gegevens direct gewist als iemand niet gesignaleerd staat.

De Autoriteit Persoonsgegevens kijkt er anders tegenaan. "Gezichtsherkenning maakt van ons wandelende streepjescodes", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

"Elke keer als jij een winkel, stadion of evenementenhal met gezichtsherkenning binnenstapt, scant dat systeem jouw gezicht. Zonder dat te vragen. Door jouw gezicht in een zoekmachine te stoppen, zou zo'n systeem bovendien zó jouw gezicht kunnen koppelen aan je naam en andere gegevens."

Gezichtsherkenning mag alleen als er een "zwaarwegend algemeen belang" is, zegt de AP. "Bij de wet staat als enige voorbeeld de beveiliging van een kerncentrale. Die lat ligt dus hoog. Het voorkomen van winkeldiefstal is iets héél anders dan het voorkomen van een kernramp", aldus Verdier.

Ondernemer: 'Voetbalstadion vergelijkbaar met supermarkt'

In een reactie laat Ten Brink weten dat hij zich bij de waarschuwing neerlegt, maar hij is het er niet mee eens.

Een supermarkt, zo zegt hij in een verklaring, is een "unieke locatie van en in de samenleving" waar per week tienduizenden mensen over de vloer komen. "Daar moet veiligheid een bijzondere urgentie hebben. Het belang van een veilige winkel geldt als een zwaarwegend belang."

Recent werd in Denemarken gezichtsherkenning met camera's bij een voetbalstadion goedgekeurd. Volgens Ten Brink is dit een vergelijkbare drukbezochte plek. Ook in Nederland is er nog discussie gaande over wat nu precies wel en niet mag. Wat Ten Brink betreft moet de aanpak van winkelcriminaliteit voorop staan.