De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling die tijdens het sinterklaasweekend gebeurde in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Het slachtoffer werd daarbij dusdanig toegetakeld dat hij zich niks meer van het incident herinnert.

De politie vermoedt dat het slachtoffer in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 december is mishandeld. Die nacht werd de Alphenaar rond 2.30 uur door een taxichauffeur bij winkelcentrum De Ridderhof afgezet.

De politie gaat er vanuit dat de mishandeling na dat tijdstip en voordat hij rond 4.00 uur thuiskwam in de Ambachtenbuurt heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer liep bij de mishandeling een zware hersenschudding op.

Om meer duidelijkheid over de toedracht te krijgen, zoekt de politie getuigen. Het gaat om mensen die rond dat tijdstip in de buurt zijn geweest, en bijvoorbeeld Alphenaren die van gepraat of geschreeuw of getuigen wakker zijn geworden of die gewonde man hebben zien lopen of liggen.