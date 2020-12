Wethouder Gerard van As (Ruimtelijke Ontwikkeling, Nieuw Elan) hoopt in het voorjaar absolute zekerheid te hebben over de bouw van de nieuwbouwwijk Westvaartpark en station Hazerswoude/Koudekerk in Alphen aan den Rijn.

De Raad van State houdt 18 januari namelijk het 'herstelplan' tegen het licht dat de gemeente in september heeft vastgesteld. Eerder werd het bestemmingsplan afgeschoten, omdat het op sommige punten rammelde.

Bouwer Synchroon vraagt dit jaar nog een vergunning aan voor de eerste fase van Westvaartpark met 49 huizen, weet Van As. De bouw zou zomer 2021 dan kunnen beginnen. Tegelijkertijd begint de verkoop voor de tweede fase. Uiteindelijk moeten tussen de spoorlijn naar Leiden, de Gemeneweg en de Rijndijk 350 woningen komen.

Het nieuwe station dat zowat naast de wijk komt, is volgens wethouder Kees van Velzen (Vervoer) ook dichterbij gekomen, maar nog niet rond. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) heeft weliswaar 80 miljoen euro op tafel gelegd, maar wil wel een studie naar de exacte aanleg zien. "Helemaal definitief is het dus nog niet, maar we zijn wel heel blij dat het station nu in de planning van het ministerie is opgenomen", zegt Van Velzen.