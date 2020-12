Alphen aan den Rijn is vrijdag benoemd tot een van de Sportsteden van Europa door ACES. Volgens sportwethouder Gert-Jan Schotanus is de titel te danken aan de 30.000 vrijwilligers die Alphen kent op het gebied van sport.

"De afgelopen jaren hebben we ingezet op de accommodaties, daar hebben we keihard aan gewerkt. En nu hebben we ingezet op visie: sport als middel voor een gezonde leefstijl en het welzijn van de Alphenaar."

Door het coronavirus staan veel sporters, maar ook veel vrijwilligers nu buitenspel, zegt Schotanus. Hij vindt het belangrijk dat de titel daarom juist dit jaar naar Alphen gaat. "De pandemie raakt iedereen, op welke manier dan ook. Het is goed als je dan lichamelijk in goede conditie bent."

Niet alleen de vrijwilligers worden geroemd door Schotanus. "Deze titel komt ook door 163 brancheverenigingen en de topsporters. Van Daniel Knegt (paratriatleet, red.) tot de beweegouder die met ouderen in beweging is."

Schotanus gaat de erenaam gebruiken bij het binnenhalen van evenementen. Noordwijk, dat in 2017 de titel kreeg, haalde bijvoorbeeld het wereldkampioenschap Lifesaving (een spectaculaire watersport, die is afgeleid van het echte reddingswerk) binnen.

Siena, Potenza (beiden Italië) en Leuven (België) zijn een paar voorbeelden van steden die de titel volgend jaar ook mogen dragen. Lissabon is benoemd tot hoofdstad. Daarnaast zijn er nog drie sportregio's gekozen, zoals het Spaanse Andalusië.