Bij de gemeente Alphen heeft een datalek plaatsgevonden. Door een fout is een e-mail over een klanttevredenheidsonderzoek kregen 244 Alphenaren de mailadressen van elkaar te zien.

Het lek ontstond door een fout bij het verzenden van een mail met een klanttevredenheidsonderzoek. Zo'n mail krijgen Alphenaren als ze bij de gemeente online melding doen over iets wat mis is in de openbare ruimte, bijvoorbeeld kapotte straatverlichting.

Bij het versturen van zo'n mail zijn 244 mailadressen niet in de blinde kopie gezet, waardoor de geadresseerden elkaars mailadressen niet te zijn krijgen, maar in de 'aan'-regel. Zo konden de mensen die de mail ontvingen zien wat de mailadressen van de andere 243 melders waren.

"Het gaat alleen om e-mailadressen, er zijn geen persoons- of zaakgegevens betrokken of te achterhalen. Desondanks neemt de gemeente de situatie wel serieus", aldus de gemeente. De gemeente heeft inmiddels ook een excuusmail verstuurd, waarbij verzocht is om de eerste mail te verwijderen.

Vorig jaar was er ook een datalek bij de gemeente. Toen zijn 1.017 brieven verstuurd met uitkeringsgegevens van andere inwoners uit Alphen en Kaag en Braassem. Het ging om de specificatie van de vakantietoeslag van uitkeringsgerechtigden. Achterop de brief stonden gegevens van een ander, door een fout bij het printen.