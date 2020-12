Liesbeth Spies is herbenoemd tot burgemeester van Alphen aan den Rijn. Ze is woensdag door Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, beëdigd.

Spies is sinds 2014 burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Smit beëdigde haar woensdag voor een tweede termijn, die zal ingaan op 15 december.

Burgemeester Spies was eerder minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.