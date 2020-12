Enkele bewoners houden de oplossing voor parkeeroverlast in de Rigolettohof en Fideliohof bij winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn tegen, zegt raadslid Robert Jan Blom.

Na het opknappen van de straten begin dit jaar klaagden bewoners bij Blom over onvoldoende parkeerruimte.

Hij beloofde achttien extra plekken, maar volgens het raadslid van Nieuw Elan (grootste in de raad) maakt een handvol bewoners bezwaar en komen de extra plaatsen er niet voor medio januari.

"Het spijt me dat zes bewoners plannen waarmee 150 mensen blij zijn, tegenhouden", aldus Blom in een brief die hij onder bewoners verspreidde.