VVD'er Bas Wienbelt heeft een lintje gekregen bij zijn afscheid. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn inzet voor de Alphense politiek sinds 2001.

Wienbelt was destijds onder meer wethouder in Alphen aan den Rijn voor verkeer en financiën. In 2006 zette hij een punt achter dit intensieve werk omdat zijn gezondheid opspeelde. "Je hebt dan een vaste routine nodig en dat is bij een wethoudersfunctie niet zo eenvoudig." Hij ging verder als raadslid.

De coronacrisis heeft zijn vertrek bespoedigd, beaamde hij in reactie op burgemeester Spies. "Hele avonden online vergaderen op een zolderkamertje is niet goed voor je. Ik houd van het echte debat in de raadzaal."