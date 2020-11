Hoewel het nieuwe distributiecentrum van Hoogvliet langs de A12 in Bleiswijk allang in gebruik is genomen, stoot de supermarktketen het complex bij de Leidse Schouw in Alphen aan den Rijn nog niet af.

Daar is nu onder meer de voor alle supers werkende slagerij nog actief, verduidelijkt een woordvoerder. "We verwachten dat alle onderdelen medio 2021 van Alphen aan den Rijn naar Bleiswijk zijn overgeheveld."

Toen bekend werd dat Hoogvliet naar Bleiswijk zou verkassen, is in de Alphense politiek geopperd het vrijkomende terrein vlakbij de N11 te benutten voor woningbouw. Dat was volgens de Alphense wethouder Gerard van As (ruimte, Nieuw Elan) geen optie, omdat Hoogvliet al in een vergevorderd stadium zou zijn met andere gegadigden.

Picnic

Hoogvliet wil nu niet zeggen welke plannen het heeft met het medio volgend jaar beschikbaar komende terrein. De online supermarkt Picnic bevestigde ruim een jaar geleden tegenover deze krant dat het een deel van het terrein over zou willen nemen.

De gemeente Alphen is hard op zoek naar plekken waar nog een flink aantal huizen kan worden gebouwd. De wijk Kerk en Zanen is vrijwel vol en voor bouwen in de Gnephoek (Alphen-West) geeft de provincie voorlopig geen groen licht.