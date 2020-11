Drie afdelingen van de Alphense gevangenis zijn afgesloten van de rest van het complex, omdat zeker 24 gedetineerden positief zijn getest op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Instellingen, waaronder PI Alphen valt, aan nieuwspartner AD Alphen.

Twee van de gesloten afdelingen zitten in het gebouw met ingang aan de Maatschapslaan, de andere in het pand aan de Eikenlaan. In deze complexen zitten in totaal 107 gedetineerden. Zij en de justitiemedewerkers op de afdelingen komen niet meer op andere plekken.

"Dit is het beste voor ieders veiligheid en gezondheid", benadrukt de woordvoerder. "De twintig besmette personen zitten in celisolatie en worden nauwlettend gemonitord door onze medische dienst."

Niet besmette gedetineerden op getroffen afdelingen hebben een individueel dagprogramma. "Soms is in kleine groepjes iets mogelijk, conform de RIVM-richtlijnen", meldt de woordvoerder.

Een maand geleden meldde de Dienst Justitiële Instellingen nog dat in Alphen geen gevangenen besmet waren en dat er daarom ook geen reden was om te stoppen met het plaatsen van meerdere gevangenen in één cel. Onduidelijk is nu waar precies de gedetineerden het coronavirus hebben opgelopen.

Niet-besmette gevangenen kunnen gewoon bezoek blijven ontvangen.