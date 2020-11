Mahlerdag van de Nieuwe Muziekschool Alphen aan den Rijn gaat niet door. Het evenement is al twee keer verzet vanwege de coronacrisis en nu komt de tegenvallende verbouwing van theater Castellum daar bovenop.

Organisatoren Jaap Hoogendoorn (muzikaal gids) en Iwan Szomoru (coördinator Nieuwe Muziekschool) houden de optie open om op enig moment nog een Mahlerfestijn te houden, maar dat zal dan in de concertzaal van de muziekschool zijn met hooguit honderd man publiek.

Het was keer op keer pech, beaamt Jaap Hoogendoorn. De themadag met allerhande optredens rondom de componist Mahler was eerst in april gepland, toen de coronacrisis hen tot uitstel dwong.

Toen corona heftiger en vooral langduriger bleek, sprak Hoogendoorn 1 april 2021 af met Castellum, maar het theater bleek tot 1 oktober 2021 dicht te moeten blijven wegens de zwaar tegenvallende verbouwing.

Bezoekers kunnen hun geld terugvragen bij Castellum. Wel hoopt Hoogendoorn dat ze een donatie overwegen aan het goede doel Connect by Music, dat via deze muziekdag zou worden gesteund. Ook wordt het projectboek over Mahler gewoon uitgegeven.