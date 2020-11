Een negentienjarige Alphenaar is op de bon geslingerd omdat hij in het fietstunneltje van de Javastraat in Alphen aan den Rijn iets te enthousiast een tweewieler aan het bespuiten was.

Hij bespoot niet alleen het rijwiel, maar ook de tunnelwanden en de vloer. Of hij ook voorbijgangers heeft besmeurd, meldt de politie niet.