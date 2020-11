Het Scala College maakt voorlopig geen nieuwe plannen voor uitbreiding van de vwo-afdeling aan de Sacharovlaan in Alphen aan den Rijn.

"Het is niet meer aan de orde. En als dat over een paar jaar verandert, maken we daarvoor alsnog een nieuw plan en zullen we proberen daarvoor ook financiering te regelen", zegt Scala-bestuurder Frank de Wit.

Voorlopig richt het Scala College zich op de vervanging van de huidige locatie Diamantstraat. De leerlingen (vmbo en havo) betrekken naar verwachting in 2023 een nieuw schoolgebouw aan de Henry Dunantweg. Daar komt ook een nieuwe sportzaal, ter vervanging van De Arena aan de Diamantstraat. Op die plek wil de gemeente later woningen laten bouwen.

Eerder dacht het bestuur van het Scala College eraan een leeg kantoorpand aan de Sacharovlaan te kopen en op die plek de vwo-afdeling uit te breiden. Dat bleek echter geen haalbare kaart. De huidige onderwijslocatie aan de Sacharovlaan (tegen nieuwbouwwijk Kerk en Zanen aan) blijft wel in gebruik, benadrukt De Wit.

Vorige week werd bekend dat met 15 miljoen euro extra de nieuwbouw van het Scala College en die van het Ashram College aan het Marsdiep ondanks fors gestegen bouwkosten kunnen doorgaan.