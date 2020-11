Vijf gedetineerden in de Alphense gevangenis zijn besmet geraakt met het coronavirus, bevestigt een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zondag. De vijf gedetineerden worden afgezonderd van de andere gedetineerden.

"Zoals gebruikelijk is er bron- en contactonderzoek uitgevoerd door de GGD en aan de hand daarvan zijn maatregelen getroffen", zegt justitiewoordvoerder Anna Sophia Posthumus. "De besmette personen worden in quarantaine gezet en ook degenen die lang in hun nabijheid zijn geweest."

Voor het regime in de penitentiaire inrichting hebben de besmettingen verder geen gevolgen, zegt Posthumus. "We hebben al een coronaprotocol en dat werkt. Hoe zo'n besmetting dan toch kan gebeuren? Waarschijnlijk niet via het bezoek, eventueel via het personeel. Je kunt zoiets gewoon niet 100 procent uitsluiten."

In september bleken twee medewerkers besmet. Nog eens twaalf collega's werden toen uit voorzorg in quarantaine gezet.

In maart werden eerder al preventieve maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus in de inrichtingen zo veel mogelijk te voorkomen. Gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen mochten vervolgens een paar maanden lang geen bezoek meer ontvangen en ook niet meer met verlof. In de zomer begon een proef met bezoek achter plexiglas.