Volgens het UWV zijn de effecten van de horecasluiting in de uitkeringscijfers terug te zien in Alphen aan den Rijn en omstreken.

In totaal waren eind oktober in de regio Alphen aan den Rijn (en Leiden) 7.679 personen aangewezen op een WW-uitkering. Dat is een toename van 1,3 procent. De klappen vielen vooral in de horeca, de sector vervoer en logistiek, en in de voeding- en genotmiddelenindustrie.

In heel Nederland bleef het aantal WW-uitkeringen dat het UWV verstrekte, praktisch gelijk.