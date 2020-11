Vrijwilligers van welzijnsorganisaties TOM in de Buurt en het Rode Kruis gaan volgende maand bijna vierduizend ouderen in de gemeente Alphen aan den Rijn bezoeken om te vragen hoe het met hen gaat en om puzzelboekjes en recepten uit te delen.

Afgelopen voorjaar, tijdens de eerste coronagolf, gingen de vrijwilligers ook langs de deuren in Alphen aan den Rijn. "Het is leuk voor de ouderen die soms anders niemand zien én voor de vrijwilligers zelf. Het geeft je een goed gevoel iets voor een ander te kunnen doen en het kost je maar een paar uur", geeft Hennelies van Velzen namens TOM in de Buurt aan.

Nieuw is dat ditmaal ook ouderen in dorpen als Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk worden bezocht. Alle senioren krijgen een boekje met belangrijke telefoonnummers, een puzzel en een recept om zelf iets lekkers te maken.

Na de vorige bezoeksessies kwamen zo'n honderd ouderen naar voren die wel wat extra hulp konden gebruiken, aldus Van Velzen. "Regelmatig zoeken ze toch iemand om even mee te kunnen praten."

Rode Kruis en TOM zoeken nog vrijwilligers die van 10 tot en met 12 december willen meelopen.