Ruim zeshonderd scholieren van het Groene Hart Leerpark in Alphen aan den Rijn krijgen komende week digitaal les. Door coronabesmettingen onder leerkrachten krijgt de middelbare school de roosters niet meer rond.

"Acht docenten zijn besmet en nog eens tien zitten in quarantaine, maar kunnen nog wel vanuit huis lesgeven", vertelt locatiedirecteur Evelien Terwijn.

"Het advies van de GGD en de gemeente Alphen luidt: indien mogelijk de school openhouden. Maar dat lukt dus niet meer. In theorie kun je een docent wiskunde een les Nederlands laten geven, als die afwezige docent Nederlands dat lesuur heeft voorbereid. Maar erg lekker werkt dat natuurlijk niet. Wij willen voor kwaliteit gaan en hebben daarom dit heftige besluit moeten nemen."

Naast de docenten zijn ook nog eens meer dan 25 leerlingen door corona afwezig. "Het doet gewoon pijn dat daarom de school een week dicht moet", vervolgt Terwijn. "Ook omdat onze school al een lastige periode achter de rug heeft vanwege de nieuwbouw."

Leerlingen moeten zich verplicht aanmelden

Het Groene Hart Leerpark kreeg een gloednieuw schoolgebouw op een steenworp afstand van het Alphense Bospark. Het was lange tijd behelpen om de leerlingen elders onder te brengen, zodat zo veel mogelijk onderwijs kon doorgaan.

"We zaten op den duur door heel Alphen", aldus Terwijn. "Dan is het nieuwe schoolgebouw open en wil je dat met een groot feest vieren, maar kan dat door corona niet."

Ouders hoeven zich minder dan tijdens de eerste coronagolf zorgen te maken of hun kinderen online lessen daadwerkelijk volgen, stelt Terwijn. "Van die periode hebben we geleerd. Leerlingen moeten zich verplicht aanmelden. Het is echt niet vrijblijvend."

De locatiedirecteur verwacht dat het bij één week sluiting blijft. "We moeten de aflopende quarantainegevallen afwachten, maar ik heb goede hoop."